Evropa skeptična prema Trampovom mirovnom planu: „Važno je kako će se rat završiti, uslove mora da odredi Ukrajina“

Saveznici Ukrajine pokušaće da „ojačaju“ američki plan za okončanje rata sa Rusijom kada se sastanu na samitu G20 u Južnoafričkoj Republici, izjavio je britanski premijer ser Kir Starmer, piše BBC.

Samit počinje dan nakon što je predsednik Volodimir Zelenski upozorio da se Ukrajina suočava sa „jednim od najtežih trenutaka u našoj istoriji“ zbog pritiska da prihvati plan, čiji procureli detalji deluju povoljno za Moskvu. Zelenski razgovarao sa Starmerom Zelenski je u petak razgovarao telefonom sa Starmerom, kao i sa liderima Francuske i Nemačke. Nakon toga, britanski premijer je rekao da ukrajinski „prijatelji i partneri“ ostaju posvećeni obezbeđivanju