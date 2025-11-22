Novi uspesi ruske vojske: Oslobođena dva mesta, Ukrajinci izgubili 1.330 vojnika

Sputnik pre 3 sata
Novi uspesi ruske vojske: Oslobođena dva mesta, Ukrajinci izgubili 1.330 vojnika

Ruska vojska oslobodila je mesto Zvanovka u DNR, kao i mesto Novo Zaporožje u Zaporoškoj oblasti, navodi se u najnovijem izveštaju ruskog Ministarstva odbrane. Ukrajinska vojska je u poslednja 24 sata izgubila 1.330 vojnika.

U toku je čišćenje teritorije u mestu Rovno u DNR. Kada je reč o Krasnoarmejsku, ruske snage nastavljaju sa likvidacijom ukrajinskih jedinica u zadnoj inudstrijskoj zoni i drugim delovima grada. Na tom pravcu protivnik je izgubio do 250 vojnika. Ruske snage odbile su pet ukrajinskih napada sa područja Grišina u DNR. Ukrajinci su nameravali da oslobode svoje opkoljene snage. Ukrajinci su u borbama izgubili 30 vojnika. Ruske snage su uništile pogon za sklapanje,
