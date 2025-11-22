Protestom i protestnom šetnjom u Nišu obeležena godišnjica napada na studente FDU

Niške vesti pre 7 minuta  |  Niške Vesti Niške Vesti
Protestom i protestnom šetnjom u Nišu obeležena godišnjica napada na studente FDU

Studenti i građani okupili su se u 16 časova na raskrsnici ispred Osnovnog suda, a potom su otišli do prostorija Srpske napredne stranke (SNS) u Ulici Vojvode Mišića.

Protest ispred prostorija SNS-a, za razliku od nekih prethonih protekao je mirno, bez gađanja jajima, samo uz povike „Hoćemo pravdu“ i „Hoćemo izbore“. Student master studija na Prirodno-matematičkom fakultetu Nemanja Ignjatović kazao je da brutalni napad na studente i profesore FDU nije bio samo fizički, već i simbolički jer je to bio pokušaj da se ućutka „kritička misao i da se zastraši slobodna reč“. Taj napad, istakao je Ignjatović, nije postigao ono što su
NišSrpska napredna strankaSNSIzboriprotestšetnja

