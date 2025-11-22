Dvojica na skuteru prišla Tadiji i izrešetali ga: Ovako je stradao mladić usred bela dana na Novom Beogradu

Dvojica muškaraca, kako saznajemo, bila su na skuteru kada su prišla Tadiji Pantiću (23) i pucala mu u glavu i telo.

Pucnje su čuli očevici, brojni očevici, a ubrzo su ugledali telo mladića iza trafike. Skuter je bio bez tablica. Ceo kraj gde se odigrao zločin danas nešto pre podneva je prekriven kamerama. Ubrzo na lice mesta stigla je Hitna pomoć, ali i policija. Počeo je uviđaj. Prijatelji ubijenog su odmah stigli, a tu se našla i njegova sestra koja je kršila ruke u očaju, plakala i molila policajce da joj dozvole da vidi brata još jedanput. Kako saznajemo, Tadija je bio vođa