SAD pojačava pritisak na Nigeriju zbog otmice učenika

Napadi su se dogodili nekoliko dana nakon što su naoružani ljudi oteli 25 učenica

Hrišćansko udruženje Nigerije (CAN) saopštilo je danas da je u napadu na katolički internat Sveta Marija u Papiriju, na zapadu te zemlje, oteto 315 učenika i nastavnika. U saopštenju koje prenosi Rojters se navodi da je, osim učenika i nastavnika za koje se ranije znalo da su iz internata juče oteti, pretragom utvrđeno da je oteto još 88 učenika koji su pokušali da pobegnu. „To sada iznosi 303 učenika i stavnika, čime je ukupan broj otetih osoba porastao na 315",