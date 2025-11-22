Maledon MVP 12. kola Evrolige

Košarkaš Reala Teo Maledon proglašen je za najkorisnijeg igrača 12. kola Evrolige, saopšteno je na sajtu takmičenja.

Maledon je u pobedi Reala kod kuće nad Žalgirisom (100:99) ostvario indeks korisnosti 34. Francuz je za 22 minuta na terenu dao 25 poena (7/8 za dva, 11/11 slobodna bacanja), a imao je i pet asistencija, tri skoka i dve ukradene lopte. Zanimljivo je da su bolji indeks od Maledona u 12. kolu imala dvojica košarkaša, ali su njihove ekipe izgubile, pa je nagrada pripala košarkašu Reala. Košarkaš Pariza Džastin Robinson je u porazu od Olimpijakosa (98:84) imao indeks