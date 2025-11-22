Srbi se bore za evropski tron

Sportski žurnal pre 3 minuta
Srbi se bore za evropski tron

Danas se u Beogradu održava Liga šampiona 2025 miks tim. Crvena zvezda sa šampionskim ambicijama ulazi u takmičenje na pragu čijeg osvajanja je bila i prošle godine kad je u Monpeljeu trijumfovao PSŽ predvođen zlatnim olimpijcem Žoanom Benžamanom Gabom. Partizan posle 70 godina želi medalju, ali, uspeh je i to što crno-beli danas imaju ubedljivo najmlađi tim

Beograd je danas domaćin najjačeg klupskog džudo takmičenja “Liga šampiona 2025 miks tim“. U hali „Aleksandar Nikolić” snage će odmeriti 13 najboljih timova Starog kontinenta, a od ove godine i Azije. Aktuelni vicešampioni LŠ džudisti Crvene zvezde ukazaće gostoprimstvo prvim nosiocima - francuskim prvacima PSŽ, zlatnima sa LŠ 2024 iz Monpeljea, ali i trofejnim klubovima kao što su gruzijski Golden Gori, turski BB Kagisport i Galatasaraj, ruska Lokomotiva,
Otvori na zurnal.rs

Povezane vesti »

Sve je spremno za spektakl: Zvezda zove na Ligu šampiona!

Sve je spremno za spektakl: Zvezda zove na Ligu šampiona!

Kurir pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena ZvezdaPartizanLiga ŠampionaGalatasaraj

Sport, najnovije vesti »

Srbi se bore za evropski tron

Srbi se bore za evropski tron

Sportski žurnal pre 3 minuta
Junajted oslabljen protiv Evertona, ko će u napad?

Junajted oslabljen protiv Evertona, ko će u napad?

Sportske.net pre 38 minuta
Italijani Čekićem kuju treću Salataru zaredom

Italijani Čekićem kuju treću Salataru zaredom

Sport klub pre 8 minuta
Turčin osetio moć čudesnog Srbina! Jokić pokazao "Bejbi" Šengunu ko je tata: Nikola brutalnim dabl-dablom uništio Roketse!…

Turčin osetio moć čudesnog Srbina! Jokić pokazao "Bejbi" Šengunu ko je tata: Nikola brutalnim dabl-dablom uništio Roketse!

Kurir pre 8 minuta
Dileta Leota - boginja fudbalskih terena! Ovo su neka od najbrutalnijih izdanja najzgodnije voditeljke Evrope! (galerija)

Dileta Leota - boginja fudbalskih terena! Ovo su neka od najbrutalnijih izdanja najzgodnije voditeljke Evrope! (galerija)

Kurir pre 3 minuta