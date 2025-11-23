Šest aviokompanija otkazalo letove za Venecuelu: Odluka usledila nakon upozorenja SAD na povećanje vojne aktivnosti

Kurir pre 3 sata  |  Beta
Šest aviokompanija otkazalo je danas letove za Venecuelu nakon što su SAD upozorile civilnu avijaciju na "povećanje vojne aktivnosti" u vezi sa raspoređivanjem američkih snaga na Karibima, saopštio je sindikat aviokompanija.

Španska kompanija Iberia, portugalska TAP, kolumbijska Avijanka (Avianca), Karibijan (Caribbean) iz Trinidada i Tobaga, brazilska GOL i čileanska Latam otkazale su svoje letove, navelo je Udruženje venecuelanskih aviokompanija. Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) izdala je upozorenje u petak civilnim posadama aviona koje lete u venecuelanskom vazdušnom prostoru, navodeći opasnost od "intenzivirane vojne aktivnosti" u regionu, gde su SAD povećale
