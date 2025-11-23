Šest aviokompanija otkazalo letove za Venecuelu posle upozorenja SAD

Politika pre 14 minuta
Šest aviokompanija otkazalo letove za Venecuelu posle upozorenja SAD

FAA je pozvala pilote aviona u tom području da budu oprezni zbog pogoršanja bezbednosne situacije i povećane vojne aktivnosti u Venecueli i oko te države

Šest aviokompanija otkazalo je letove za Venecuelu nakon što su SAD upozorile civilnu avijaciju na „povećanje vojne aktivnosti" u vezi sa raspoređivanjem američkih snaga na Karibima, saopštio je sindikat aviokompanija. Španska kompanija Iberia, portugalska TAP, kolumbijska Avijanka, trinidadska Karibijan, brazilska GOL i čileanska Latam otkazale su svoje letove, navelo je Udruženje venecuelanskih aviokompanija, prenosi Beta. Američka Federalna uprava za
