Tragedija u cirkusu u Italiji: Akrobata poginuo pred šokiranom publikom, vratolomija na motoru završila kobno! (foto)

Kurir pre 4 sati  |  Index/Agencije
Tragedija u cirkusu u Italiji: Akrobata poginuo pred šokiranom publikom, vratolomija na motoru završila kobno! (foto)

Strašna nesreća dogodila se u italijanskom cirkusu kada je motociklista akrobata poginuo nakon što je opasan vratolomski trik pošao po zlu pred šokiranom publikom.

Tragedija se dogodila u gradu Sant'Anastazija, blizu Napulja, tokom predstave Carskog kraljevskog cirkusa, izveštava Traženi u Rimu . Kobna tačka „Globusa smrti“ Nesreća se dogodila tokom izvođenja čuvene akrobacije „Globus smrti“, u kojoj su tri profesionalna motociklista istovremeno vozila unutar velike čelične sfere. Trojica muškaraca - 26-godišnji Čileanac, 43-godišnji Meksikanac i Kolumbijac istih godina - izvodili su svoj tačkaš u mraku, a jedino svetlo je
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Tragedija u cirkusu naočigled dece: Mališani vrištali, roditelji ih sklanjali: Akrobata (26) poginuo tokom izvedbe "Globusa…

Tragedija u cirkusu naočigled dece: Mališani vrištali, roditelji ih sklanjali: Akrobata (26) poginuo tokom izvedbe "Globusa smrti" (foto)

Blic pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ItalijaRimAnastazijaPoginuo

Svet, najnovije vesti »

1.368 dana i 28 tačaka kasnije

1.368 dana i 28 tačaka kasnije

Velike priče pre 28 minuta
Uloga njihove generacije u svetskoj revoluciji

Uloga njihove generacije u svetskoj revoluciji

Velike priče pre 3 minuta
Mašina sudnjeg dana: Koji to parametar kaže AI da ne gađa dečju bolnicu

Mašina sudnjeg dana: Koji to parametar kaže AI da ne gađa dečju bolnicu

Velike priče pre 18 minuta
Gutereš pozdravio napore COP30, ali... "Nastaviću da se zalažem za veće ambicije i veću solidarnost"

Gutereš pozdravio napore COP30, ali... "Nastaviću da se zalažem za veće ambicije i veću solidarnost"

Kurir pre 3 minuta
Tramp: Zelenski će morati da odobri mirovni plan koji podržavaju SAD

Tramp: Zelenski će morati da odobri mirovni plan koji podržavaju SAD

Telegraf pre 1 sat