Sudija Lukić pozvao prvog čoveka TOK Nenadića da „kaže ko je uticao na ukidanje presude Šariću i ko je Oskar“

Nedeljnik pre 29 minuta
Sudija Lukić pozvao prvog čoveka TOK Nenadića da „kaže ko je uticao na ukidanje presude Šariću i ko je Oskar“

Sudija Milimir Lukić pozvao je prvog čoveka Tužilaštva za organizovani kriminal Mladena Nenadića da „objasni javnosti ko je uticao na ukidanje presude Darku Šariću i ko je Oskar u tom predmetu“.

On od tužioca očekuje i odgovore na mnoštvo drugih pitanja o predmetima za koje kaže da su zarobljeni u fijokama, a posebno je istakao slučaj Generalštaba, prenela je Nova. „Pozivam tužioca Mladena Nenadića da stane sa meditacijom i objasni javnosti, pre svega ko je uticao na ukidanje presude Šariću i ko je Oskar u tom predmetu. Te da javnosti pruži odgovore na mnoštvo drugih pitanja, na primer Generalštaba. Ovi predmeti su izgleda zarobljeni u fijokama, ali su od
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Sudija Lukić tužiocu Nenadiću: Reci ko je Oskar i ko je uticao na ukidanje presude Šariću

Sudija Lukić tužiocu Nenadiću: Reci ko je Oskar i ko je uticao na ukidanje presude Šariću

N1 Info pre 1 sat
Sudija Lukić tužiocu Nenadiću: Reci ko je Oskar i ko je uticao na ukidanje presude Šariću

Sudija Lukić tužiocu Nenadiću: Reci ko je Oskar i ko je uticao na ukidanje presude Šariću

Danas pre 1 sat
Sudija Lukić: Tužilac Nenadić da objasni javnosti ko je uticao da se ukine presuda Šariću i ko je Oskar

Sudija Lukić: Tužilac Nenadić da objasni javnosti ko je uticao da se ukine presuda Šariću i ko je Oskar

Radio 021 pre 1 sat
Sudija Lukić tužiocu Nenadiću: Reci ko je Oskar i ko je uticao na ukidanje presude Šariću

Sudija Lukić tužiocu Nenadiću: Reci ko je Oskar i ko je uticao na ukidanje presude Šariću

Novi magazin pre 38 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

OskarOrganizovani kriminalTužilaštvoDarko Šarić

Ekonomija, najnovije vesti »

Najprofitabilniji berzanski indeks ove godine zadaje glavobolju Južnokorejcima

Najprofitabilniji berzanski indeks ove godine zadaje glavobolju Južnokorejcima

Bloomberg Adria pre 9 minuta
Izabrani izvođači za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije postrojenja za preradu otpadnih voda u Velikoj Plani

Izabrani izvođači za izradu idejnog rešenja rekonstrukcije postrojenja za preradu otpadnih voda u Velikoj Plani

Ekapija pre 3 minuta
Evropska kriza u auto-industriji pogodila Srbiju

Evropska kriza u auto-industriji pogodila Srbiju

Vesti online pre 14 minuta
Čovek otkrio trik za izvlačenje igračaka iz mašine: Milioni ljudi u čudu, ne može da ne uspe

Čovek otkrio trik za izvlačenje igračaka iz mašine: Milioni ljudi u čudu, ne može da ne uspe

Kurir pre 9 minuta
Sudija Lukić tužiocu Nenadiću: Reci ko je Oskar i ko je uticao na ukidanje presude Šariću

Sudija Lukić tužiocu Nenadiću: Reci ko je Oskar i ko je uticao na ukidanje presude Šariću

N1 Info pre 1 sat