Sudija Lukić pozvao prvog čoveka TOK Nenadića da „kaže ko je uticao na ukidanje presude Šariću i ko je Oskar“

Sudija Milimir Lukić pozvao je prvog čoveka Tužilaštva za organizovani kriminal Mladena Nenadića da „objasni javnosti ko je uticao na ukidanje presude Darku Šariću i ko je Oskar u tom predmetu“.

On od tužioca očekuje i odgovore na mnoštvo drugih pitanja o predmetima za koje kaže da su zarobljeni u fijokama, a posebno je istakao slučaj Generalštaba, prenela je Nova. „Pozivam tužioca Mladena Nenadića da stane sa meditacijom i objasni javnosti, pre svega ko je uticao na ukidanje presude Šariću i ko je Oskar u tom predmetu. Te da javnosti pruži odgovore na mnoštvo drugih pitanja, na primer Generalštaba. Ovi predmeti su izgleda zarobljeni u fijokama, ali su od