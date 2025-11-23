Oblačno i hladno

Novi Sad – Meteorolozi za danas najavljuju oblačno, hladno i uglavnom suvo.

Maksimalna temperatura 1 stepen. Sutra promenljivo oblačno, suvo i toplije. Jutarnja temperatura oko -2, dnevna 10 stepeni Uveče i tokom noći novo naoblačenje sa kišom. U utorak umereno do potpuno oblačno, vetrovito sa slabom kišom. Minimalna temperatura pet, maksimalna 14 stepeni. Sreda donosi pretežno oblačno i malo hladnije, mestiimično sa kišom i temperaturama od šest do osam stepeni.