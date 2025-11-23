Meteorolozi objavili kad možemo da očekujemo pravu zimu: Prognoza do kraja novembra

Pravda pre 59 minuta  |  Nova
Meteorolozi objavili kad možemo da očekujemo pravu zimu: Prognoza do kraja novembra

Kad stiže prava zima? Republički hidrometeorološki zavod najavio je jutros da će danas biti oblačno i hladno na severu i zapadu suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, u brdsko planinskim predelima uz manje povećanje visine snega.

Krajem dana i uveče prestanak padavina. Vetar slab, na istoku umeren do pojačan, zapadni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 5 °C, u Negotinskoj krajini oko 7 °C. Vremenska prognoza za 7 dana Naredne sedmice vreme će biti promenljivo. „U ponedeljak (24.11.) umereno oblačno, suvo i malo toplije. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim krajevima novo naoblačenje sa kišom“, javlja RHMZ. Do petka (28.11.) pretežno oblačno, od srede i malo
