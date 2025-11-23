"Podići će nivo zadovoljstva korisnika": Pošta uvodi čet botove, to će platiti 78 miliona dinara

JP "Pošta Srbije" raspisalo je tender za opremanje svog kol centra veštačkom inteligencijom, a vrednost javne nabavke procenjena je na 78 miliona dinara.

Nabavka podrazumeva proširenje postojećeg sistema kol centra alatima veštačke inteligencije, navodi se u konkursnoj dokumentaciji, prenosi Nova ekonomija. Ovo podrazumeva dinamički IVR, odnosno automatizovani telefonski sistem, AI čet bot i NLU glasovni bot. "Na taj način će Pošta Srbije značajno poboljšati efikasnost rada, smanjiti vreme čekanja korisnika i podići nivo njihovog zadovoljstva", navode iz Pošte Srbije. Čet bot treba da omogući korsnicima da dobiju