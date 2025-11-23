Đedović: Sutra ili prekosutra odgovor SAD o NIS-u, građani ne treba da brinu

RTK pre 1 sat
Đedović: Sutra ili prekosutra odgovor SAD o NIS-u, građani ne treba da brinu
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je posle sastanka predsednika Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku bezbednost i stabilnost da se sutra ili prekosutra očekuje odgovor SAD povodom rada Naftne industrije Srbije i poručila da građani ne treba da brinu i da će svih derivata biti dovoljno. „Ono što je važno je da je izlazak ruskog vlasništva iz NIS-a ponuđen, da su ti razgovori u toku, da je to potvrđeno i američkoj
Vučić: Nove vesti o NIS-u danas ili sutra uveče ili utorak nešto ranije, videćemo

Vučić: Nove vesti o NIS-u danas ili sutra uveče ili utorak nešto ranije, videćemo

Vreme pre 1 sat
Vlada Srbije sutra o energetskoj situaciji u zemlji, čeka se odgovor SAD

Vlada Srbije sutra o energetskoj situaciji u zemlji, čeka se odgovor SAD

Euronews pre 1 sat
Vlada Srbije održaće sednicu o energetskoj situaciji u zemlji

Vlada Srbije održaće sednicu o energetskoj situaciji u zemlji

B92 pre 1 sat
Vučić: Srbija će dosledno sprovoditi mere koje čuvaju našu energetsku sigurnost

Vučić: Srbija će dosledno sprovoditi mere koje čuvaju našu energetsku sigurnost

RTK pre 2 sata
Đedović: Sutra ili prekosutra SAD odgovara o NIS-u, građani ne trebaju brinuti

Đedović: Sutra ili prekosutra SAD odgovara o NIS-u, građani ne trebaju brinuti

SEEbiz pre 1 sat
Održan sastanak predsednika i timova za energetsku bezbednost zbog situacije sa NIS-om

Održan sastanak predsednika i timova za energetsku bezbednost zbog situacije sa NIS-om

RTK pre 2 sata
Ministarka Đedović Handanović o NIS-u: „Očekuje se odgovor SAD, rezerve derivata pod kontrolom države“ (VIDEO)

Ministarka Đedović Handanović o NIS-u: „Očekuje se odgovor SAD, rezerve derivata pod kontrolom države“ (VIDEO)

Serbian News Media pre 1 sat
Aleksandar Vučić

Vlada Srbije sutra o energetskoj situaciji u zemlji

Vlada Srbije sutra o energetskoj situaciji u zemlji

Blic pre 1 sat
Vučić nakon sastanka o NIS-u: Usvojeni zaključci za očuvanje energetske stabilnosti

Vučić nakon sastanka o NIS-u: Usvojeni zaključci za očuvanje energetske stabilnosti

Danas pre 3 sata
Ranilović: Društvena polarizacija sve vidljivija i na tržištu nekretnina

Ranilović: Društvena polarizacija sve vidljivija i na tržištu nekretnina

SEEbiz pre 26 minuta
Ko pije rakiju iz Srbije: Najviše žestokih pića izvozi se u Hrvatsku

Ko pije rakiju iz Srbije: Najviše žestokih pića izvozi se u Hrvatsku

Radio 021 pre 27 minuta
Kombi ušao u zaštićenu zonu aerodroma Šenon i prišao američkom vojnom avionu, troje uhapšeno

Kombi ušao u zaštićenu zonu aerodroma Šenon i prišao američkom vojnom avionu, troje uhapšeno

Aero.rs pre 17 minuta