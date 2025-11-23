Đedović: Sutra ili prekosutra odgovor SAD o NIS-u, građani ne treba da brinu

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je posle sastanka predsednika Aleksandra Vučića sa timovima zaduženim za energetsku bezbednost i stabilnost da se sutra ili prekosutra očekuje odgovor SAD povodom rada Naftne industrije Srbije i poručila da građani ne treba da brinu i da će svih derivata biti dovoljno. „Ono što je važno je da je izlazak ruskog vlasništva iz NIS-a ponuđen, da su ti razgovori u toku, da je to potvrđeno i američkoj