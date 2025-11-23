Oblačno i hladno, temperatura do 7 stepeni

RTV pre 49 minuta  |  Tanjug
Oblačno i hladno, temperatura do 7 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas biti oblačno i hladno sa maksimalnom temperaturom do 7 stepeni, navodi se u prognozi Republikčkog hodro-meteorološkog zavoda (RHMZ).

Na severu i zapadu biće suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom, susnežicom i snegom, a u brdsko planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača. Krajem dana i uveče prestanak padavina. Vetar slab, na istoku i umeren, zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od -1 stepen do 4 stepena, najvisa dnevna od 1 stepen do 5, u Negotinskoj krajini oko 7 stepeni. U Novom Sadu će biti oblačno, hladno i uglavnom suvo. Vetar slab,
RTV pre 49 minuta
