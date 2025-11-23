Krah na tržištu kriptovaluta

NEW YORK - Raspoloženje na tržištu kriptovaluta u posljednje vrijeme ponekad je brutalno, pri čemu je svaki pokušaj probijanja prema gore odmah uništen, a zatim slijedi još niže dno.

Bitcoin je oko 35 posto ispod svog rekorda s početka listopada, a altcoini su naravno puno niže. Bitcoinov tjedni RSI je u najpreprodanijem području od travnja, što bi barem trebalo donijeti određeni oporavak u kratkom roku, ali što ako su investitori u američke ETF-ove (posebno BlackRockov IBIT) i dalje očito na strani prodaje. U četvrtak je zabilježen neto odljev od 900 milijuna dolara iz ETF-ova podržanih Bitcoinom! Silazni zaokret, nakon što je sve izgledalo