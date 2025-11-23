Sigurna pobeda Ferstapena u Las Vegasu, idemo u Katar

Vozač Red Bula Maks Ferstapen pobednik je Velike nagrade Las Vegasa.

Drugo mesto zauzeo je lider u šampionskoj trci, vozač Meklarena Lando Noris dok se na trećem mestu našao Džordž Rasel u svom Mercedesu. Noris sada na prvom mestu u generalnom porteku ima 406 bodova, njegov timski kolega, koji je u Las Vegasu zauzeo četvrto mesto, Oskar Pjastri ima 378 dok Ferdtapen posle pobede u Las Vegasu ima 366. Napao je Ferstapen Norisa odmah na startu. Na sekund je izgledalo da će Noris uspeti da se odbrani, ali je otišao preširoko pa su ga