Dodik glasao u Laktašima

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik glasao je danas u Laktašima na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske i tom prilikom pozvao narod Srpske da ostane miran i stabilan.

Naglasio je da je Republika Srpska iznad svega, da će nastaviti da se razvija na bazi demokratskog prava naroda da bira i da u tome bude suveren. Dodik je svoju građansku dužnost obavio u Domu kulture, prenosi RTRS. U Republici Srpskoj danas se održavaju prevremeni predsednički izbori, a pravo glasa ima 1.264.364 birača koji mogu glasati do 19 časova, kada se biračka mesta zatvaraju. (Telegraf.rs/Tanjug)