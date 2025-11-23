Dodik glasao u Laktašima

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs/Tanjug
Dodik glasao u Laktašima

Predsednik SNSD-a Milorad Dodik glasao je danas u Laktašima na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske i tom prilikom pozvao narod Srpske da ostane miran i stabilan.

Naglasio je da je Republika Srpska iznad svega, da će nastaviti da se razvija na bazi demokratskog prava naroda da bira i da u tome bude suveren. Dodik je svoju građansku dužnost obavio u Domu kulture, prenosi RTRS. U Republici Srpskoj danas se održavaju prevremeni predsednički izbori, a pravo glasa ima 1.264.364 birača koji mogu glasati do 19 časova, kada se biračka mesta zatvaraju. (Telegraf.rs/Tanjug)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Republika Srpska: Izbori za predsednika, mali odziv glasača

Republika Srpska: Izbori za predsednika, mali odziv glasača

BBC News pre 44 minuta
Republika Srpska: Izbori za predsednika, mali odziv glasača

Republika Srpska: Izbori za predsednika, mali odziv glasača

Južne vesti pre 1 sat
Izbori u Republici Srpskoj: Do 11 sati izlaznost 9,76 odsto

Izbori u Republici Srpskoj: Do 11 sati izlaznost 9,76 odsto

Danas pre 1 sat
Republika Srpska: Izbori za predsednika, mali odziv glasača

Republika Srpska: Izbori za predsednika, mali odziv glasača

Danas pre 1 sat
Dodik posle glasanja: Srpska je iznad svega i nastaviće da se razvija

Dodik posle glasanja: Srpska je iznad svega i nastaviće da se razvija

Sputnik pre 2 sata
Slovenija, referendum o pravu na asistirano umiranje teško obolelih

Slovenija, referendum o pravu na asistirano umiranje teško obolelih

RTS pre 1 sat
Danas prevremeni izbori: Građani Republike Srpske biraju predsednika

Danas prevremeni izbori: Građani Republike Srpske biraju predsednika

Mondo pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaTanjugPredsednički izboriMilorad DodikIzboriGlasanjelaktasi

Svet, najnovije vesti »

Fon der Lajen: Evropska unija mora imati centralnu ulogu u obezbeđivanju mira u Ukrajini

Fon der Lajen: Evropska unija mora imati centralnu ulogu u obezbeđivanju mira u Ukrajini

Beta pre 39 minuta
Republika Srpska: Izbori za predsednika, mali odziv glasača

Republika Srpska: Izbori za predsednika, mali odziv glasača

BBC News pre 44 minuta
Papa Lav pozvao na trenutno oslobađanje učenika otetih u Nigeriji

Papa Lav pozvao na trenutno oslobađanje učenika otetih u Nigeriji

RTV pre 44 minuta
Fon der Lajen: Ukrajinske granice ne mogu se menjati silom

Fon der Lajen: Ukrajinske granice ne mogu se menjati silom

RTV pre 4 minuta
Zna li se ko je uopšte pisao plan za Ukrajinu u 28 tačaka? Iz SAD-a stižu kontradiktorne izjave: „Čini se da je original na…

Zna li se ko je uopšte pisao plan za Ukrajinu u 28 tačaka? Iz SAD-a stižu kontradiktorne izjave: „Čini se da je original na ruskom…“

Nova pre 39 minuta