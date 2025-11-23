1.368 dana i 28 tačaka kasnije

Velike priče pre 28 minuta  |  Piše Aleksandar Radić
1.368 dana i 28 tačaka kasnije

Američki plan za mir donosi novu strepnju Ukrajini, slavlje u Kremlju i otvorena pitanja o budućnosti NATO-a. Ali, đavo je u detaljima...

Od kasne zime vode se pregovori kako završiti ukrajinski rat na bazi svršenog čina, zaustavljanja borbi na sadašnjoj liniji fronta. Rusi su ostali tvrdi i traže da se ukrajinska armija povuče iz one četiri oblasti koje su od jeseni 2022. godine ucrtane u karte u ruskim školama. Za Donbas se vodi rat čitave ove godine i Rusi su pokušali silom da uzmu ono što su iz Kremlja naredili da se mora uzeti po svaku cenu, a Ukrajinci su odlučni da to ne dozvole takođe po
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Mašina sudnjeg dana: Koji to parametar kaže AI da ne gađa dečju bolnicu

Mašina sudnjeg dana: Koji to parametar kaže AI da ne gađa dečju bolnicu

Velike priče pre 18 minuta
Tramp: Zelenski će morati da odobri mirovni plan koji podržavaju SAD

Tramp: Zelenski će morati da odobri mirovni plan koji podržavaju SAD

Telegraf pre 1 sat
Britanski diplomata: Američki plan za Ukrajinu dobra osnova za mirno rešenje

Britanski diplomata: Američki plan za Ukrajinu dobra osnova za mirno rešenje

Politika pre 3 sata
U Rusiji će od marta 2026. godine biti zabranjeno latinično pismo u nazivima stambenih kompleksa

U Rusiji će od marta 2026. godine biti zabranjeno latinično pismo u nazivima stambenih kompleksa

Politika pre 3 sata
Srbija kao lakmus test

Srbija kao lakmus test

Radar pre 5 sati
Trampova administracija razmatra opcije: Izvori: Sad spremne da u narednim danima pokrenu novu fazu operacija u Venecueli

Trampova administracija razmatra opcije: Izvori: Sad spremne da u narednim danima pokrenu novu fazu operacija u Venecueli

Blic pre 4 sati
"Dobar je jer predlaže mir,: Ali..." Makron: Predlog sporazuma o Ukrajini treba ponovo razmotriti

"Dobar je jer predlaže mir,: Ali..." Makron: Predlog sporazuma o Ukrajini treba ponovo razmotriti

Blic pre 4 sati

Ključne reči

NATOUkrajinaRusijaDonald TrampRat u Ukrajini

Svet, najnovije vesti »

1.368 dana i 28 tačaka kasnije

1.368 dana i 28 tačaka kasnije

Velike priče pre 28 minuta
Uloga njihove generacije u svetskoj revoluciji

Uloga njihove generacije u svetskoj revoluciji

Velike priče pre 3 minuta
Mašina sudnjeg dana: Koji to parametar kaže AI da ne gađa dečju bolnicu

Mašina sudnjeg dana: Koji to parametar kaže AI da ne gađa dečju bolnicu

Velike priče pre 18 minuta
Gutereš pozdravio napore COP30, ali... "Nastaviću da se zalažem za veće ambicije i veću solidarnost"

Gutereš pozdravio napore COP30, ali... "Nastaviću da se zalažem za veće ambicije i veću solidarnost"

Kurir pre 3 minuta
Tramp: Zelenski će morati da odobri mirovni plan koji podržavaju SAD

Tramp: Zelenski će morati da odobri mirovni plan koji podržavaju SAD

Telegraf pre 1 sat