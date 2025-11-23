1.368 dana i 28 tačaka kasnije

Američki plan za mir donosi novu strepnju Ukrajini, slavlje u Kremlju i otvorena pitanja o budućnosti NATO-a. Ali, đavo je u detaljima...

Od kasne zime vode se pregovori kako završiti ukrajinski rat na bazi svršenog čina, zaustavljanja borbi na sadašnjoj liniji fronta. Rusi su ostali tvrdi i traže da se ukrajinska armija povuče iz one četiri oblasti koje su od jeseni 2022. godine ucrtane u karte u ruskim školama. Za Donbas se vodi rat čitave ove godine i Rusi su pokušali silom da uzmu ono što su iz Kremlja naredili da se mora uzeti po svaku cenu, a Ukrajinci su odlučni da to ne dozvole takođe po