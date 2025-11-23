Ne može Jokić sam: Sakramento slavio u Denveru
Vesti online pre 2 sata | Sport klub (P. V.)
Nikola Jokić pružio je još jednu dobru partiju, ali je njegov Denver poražen kod kuće.
Od Nagetsa su bolji bili Sakramento Kingsi koji su slavili rezultatom 128:123. Prvo poluvreme pripalo je Denveru. Jokić i saigrači imali su na pauzi 65:61, ispostavilo se – nedovoljno. Kingsi su tokom treće četvrtine nadoknadili još tri poena, a u odlučujućih 12 minuta su bili bolji rival. Rasel Vestbruk je bio motivisan, a to je pokrenulo i celu ekipu Sakramenta. Uzalud je Denveru bila odlična partija Jokića koji je praktično igrao sam. Kingse je predvodio Denis