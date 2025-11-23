Ne može Jokić sam: Sakramento slavio u Denveru

Vesti online pre 2 sata  |  Sport klub (P. V.)
Ne može Jokić sam: Sakramento slavio u Denveru

Nikola Jokić pružio je još jednu dobru partiju, ali je njegov Denver poražen kod kuće.

Od Nagetsa su bolji bili Sakramento Kingsi koji su slavili rezultatom 128:123. Prvo poluvreme pripalo je Denveru. Jokić i saigrači imali su na pauzi 65:61, ispostavilo se – nedovoljno. Kingsi su tokom treće četvrtine nadoknadili još tri poena, a u odlučujućih 12 minuta su bili bolji rival. Rasel Vestbruk je bio motivisan, a to je pokrenulo i celu ekipu Sakramenta. Uzalud je Denveru bila odlična partija Jokića koji je praktično igrao sam. Kingse je predvodio Denis
KošarkaSakramentoNikola JokićDenver

