Za eutanaziju ili ne: Slovenci odlučuju na referendumu

Slovenci na referendumu glasaju da li su za uvođenje eutanazije ili ne

„Da li ste za sprovođenje zakona o pomoći pri dobrovoljnom prekidu života, koji je Državni zbor usvojio 24. jula 2025. godine?” – ovako glasi pitanje na referendumu koji se održava u nedelju (23. novembar) u Sloveniji. Zakon omogućava odraslom pacijentu, sposobnom da samostalno odlučuje o sebi, da dobrovoljno prekine svoj život ako oseća nepodnošljivu bol zbog teške neizlečive bolesti ili drugog trajnog oštećenja zdravlja. Više od 3.000 biračkih mesta otvoreno je