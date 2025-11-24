Amerika skresala mirovni plan za Ukrajinu! Sa 28 tačaka spao na 19, evropski lideri u panici zbog sankcija Moskvi

Alo pre 2 sata
Amerika skresala mirovni plan za Ukrajinu! Sa 28 tačaka spao na 19, evropski lideri u panici zbog sankcija Moskvi

Uoči pregovora, evropski lideri su izneli zabrinutost zbog nekih delova plana

Američki mirovni predlog za okončanje rata u Ukrajini smanjen je sa prvobitnih 28 tačaka na 19, preneo je Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvore upoznate sa pregovorima. Izvori, kako se navodi, nisu rekli koji elementi mirovnog plana su uklonjeni. Nakon razgovora američke i ukrajinske delegacije u nedelju u Ženevi, obe strane izvestile su o napretku u naporima da se okonča rat sa Rusijom, ali nisu pružile detalje o tome kako će se rešiti neka duboka neslaganja
