Milica Pavlović slomljena zbog smrti saradnice, pevačica zbog nje sve otkazala!

Bila je jedan od najuspešnijih domaćih tekstopisaca i godinama je sarađivala sa velikom Marinom Tucaković

Čuveni srpski tekstopisac i novinarka, Ljiljana Jorgovanović, preminula je juče nakon teške bolesti u 66. godini života. Bila je jedan od najuspešnijih domaćih tekstopisaca i godinama je sarađivala sa Marinom Tucaković. Napisala je brojne hitove za mnoge naše zvezde, među kojima je i Milica Pavlović, koju je ova vest duboko pogodila, te je odložila snimanja koja je imala zakazana za naredne dane. "Smrt mi nikada nije isla uz Ljiljanu" Alo Pogledaj galeriju