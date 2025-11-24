Ko je bila Ljiljana Jorgovanović? Ćosić joj čuvao leđa, radila s Marinom i Laćom, a obožavala video igrice

Ljiljana Jorgovanović preminula je juče nakon borbe sa teškom bolešću, a malo ko zna koliko je bila bitna za karijeru mnogih pevača koji su danas jedne od najvećih zvezda.

Iza više nego uspešne Marine Tucaković stajala je pre svega njena porodica, muž Aleksandar Futa Radulović i sinovi Miloš i Milan Laća Radulović, nekoliko pevača iskrenih prijatelja, ali i Ljilja Jorgovanović, srpska novinarka i tekstopisa. Ona je sa čuvenom Marinom napisala neke od najvećih hitova domaće muzike. U intervjuu za Kurir Ljilja se prisetila zajedničkog života i saradnje sa ženom koja je ostavila neizbrisiv trag u domaćoj muzici. Novinarstvom je počela
