Sat putnika sa Titanika dostigao rekordnu cenu na aukciji

BNPS Džepni sat je stao u trenutku kada je Titanik nestao pod talasima

Zlatni džepni sat pronađen u odelu jednog od najbogatijih putnika sa Titanika prodat je na aukciji za rekordnih 2,34 miliona dolara.

Isidor Štraus i njegova supruga Ajda bili su među više od 1.500 ljudi koji su izgubili život kada je brod, na njegovom prvom putovanju od Sautemptona ka Njujorku, potonuo posle sudara sa santom leda 14. aprila 1912. godine.

Štrausovo telo pronađeno je u Atlantskom okeanu nekoliko dana posle trahgedije, a među ličnim stvarima nalazio se džepni sat od 18-karatnog zlata marke Žil Jirgensen.

Sat, koji je ostao u vlasništvu porodice Štraus više od jednog veka, prodat je u aukcijskoj kući Henri Aldridž and Son u Devajzu, u grofoviji Viltšir.

Getty Images Isidor Štraus i njegova supruga Ajda oboje su poginuli kada je brod potonuo 1912. godine

Štraus, rođen u Bavarskoj, bio je američki biznismen, političar i suvlasnik robne kuće Mejsi u Njujorku.

Te noći, kada je Titanik tonuo, veruje se da je njegova supruga Ajda odbila mesto u čamcu za spasavanje, jer nije želela da napusti muža.

Navodno je rekla da bi radije umrla uz njega.

Telo Ajde Štraus nikada nije pronađeno.

Pismo koje je Štraus napisala na memorandumu Titanika i poslato dok je još bila na brodu, izgrađenom u Belfastu, dostiglo je cenu od 130.800 dolara na aukciji.

Spisak putnika s Titanika prodat je za oko 136.000 dolara, dok je zlatna medalja dodeljena posadi broda Karpatija, od onih koji su preživeli, dostigla cenu od oko 112.500 dolara.

Ukupno, aukcija memorabilija vezanih za Titanik dostigla je vrednost veću od tri miliona dolara.

Popravljen i restauriran

BNPS Veruje se da je sat bio poklon Ajde njenom mužu 1888. godine

Džepni sat se zaustavio u 02:20, u trenutku kada je Titanik nestao pod talasima.

Veruje se da je bio poklon za 43. rođendan koji je Ajda Štraus darovala mužu 1888. godine, a na njemu su urezana inicijali Štrausove porodice.

Sat je vraćen njegovoj porodici i prenošen je s generacije na generaciju, sve dok Kenet Holister Štraus, praunuk Isidora Štrausa, nije popravio mehanizam i restaurirao ga.

BNPS Džepni sat marke Žil Jirgensen od 18-karatnog zlata prodat je za 2,34 miliona dolara.

Najlepša ljubavna priča

BNPS Pismo Ajde Štraus prodato je na aukciji za 130.800 američkih dolara

Aukcionar Endrju Oldridž izjavio je da „svetski rekord“ koji je postigao sat „pokazuje trajno interesovanje za priču o Titaniku“.

„Svaki muškarac, žena i dete, bilo putnik ili član posade, imao je sopstvenu priču, i te priče se, 113 godina kasnije, pričaju kroz memorabilije“, dodao je on.

„Štrausovi su bila najlepša ljubavna priča,

„Ajda je odbila da napusti muža s kojim je bila u braku 41 godinu dok je Titanik tonuo, a ovaj svetski rekord pokazuje poštovanje koje im se ukazuje“, kaže Oldridž.

Zlatni džepni sat, poklonjen kapetanu Karpatije, parobrodu koji je spasao više od 700 preživelih s Titanika, prodat je prošle godine za tada rekordnih dva miliona dolara.

