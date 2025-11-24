Vremenska prognoza za ponedeljak, 24. novembar: Danas hladno jutro, tokom dana toplije

Beta pre 1 sat

 Vreme u Srbiji će danas ujutru biti hladno sa slabim mrazom, ponegde sa maglom, a tokom dana osetno toplije i uglavnom sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom dana, popodne i uveče očekuje se postepeno naoblačenje i kiša na severozapadu zemlje, a tokom noći i u većini ostalih krajeva.

Duvaće slab i umeren južni vetar, a najniža temperatura će biti od -4 do nula, dok se najviša očekuje od sedam do 13 stepeni. 

Vreme u Beogradu će danas biti hladno sa slabim mrazom, a tokom dana osetno toplije.

Duvaće slab i umeren, tokom noći i jak jugoistočni vetar.

Najniža temperatura biće od -3 do nula, a najviša dnevna oko 11 stepeni, dok se tokom noći očekuje kiša.

(Beta, 24.11.2025)

RTV pre 1 sat
Beta pre 1 sat
