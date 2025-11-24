Đaci i roditelji protestuju ispred Pete beogradske gimnazije

Blic pre 5 sati
Đaci i roditelji protestuju ispred Pete beogradske gimnazije
Učenici ističu da žele da nastavu pohađaju u svojoj osnovnoj zgradi Savet roditelja smatra da je odluka rezultat represije i da se inspekcija može brzo sprovesti unutar gimnazije Roditelj i đaci Pete beogradske gimnazije okupili su se jutros ispred te škole u znak protesta zbog odluke da nakon učeničke blokade nastava počne u zgradama dve osnovne škole. Savet roditelja Pete beogradske gimnazije zatražio je hitnu normalizaciju nastave u matičnoj zgradi i dijalog sa
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

"Način kažnjavanja đaka što su iskazali svoje slobodno mišljenje": U Petoj beogradskoj gimnaziji ponovo nije zvonilo

"Način kažnjavanja đaka što su iskazali svoje slobodno mišljenje": U Petoj beogradskoj gimnaziji ponovo nije zvonilo

N1 Info pre 1 sat
Savet roditelja Pete beogradske gimnazije traži normalizaciju nastave i dijalog sa ministarstvom

Savet roditelja Pete beogradske gimnazije traži normalizaciju nastave i dijalog sa ministarstvom

Nedeljnik pre 4 sati
Savet roditelja Pete: Nastava u izmeštenim objektima konfuzna, nejasna, neusaglašena i u praksi nesprovodiva

Savet roditelja Pete: Nastava u izmeštenim objektima konfuzna, nejasna, neusaglašena i u praksi nesprovodiva

Novi magazin pre 4 sati
Savet roditelja Pete beogradske gimnazije traži hitan dijalog sa Ministarstvom prosvete, izneli zahteve

Savet roditelja Pete beogradske gimnazije traži hitan dijalog sa Ministarstvom prosvete, izneli zahteve

Danas pre 4 sati
Hitna normalizacija nastave i dijalog s Ministarstvom: Zahtevi roditelja đaka Pete beogradske gimnazije

Hitna normalizacija nastave i dijalog s Ministarstvom: Zahtevi roditelja đaka Pete beogradske gimnazije

N1 Info pre 6 sati
Roditelji učenika Pete gimnazije traže hitnu normalizaciju nastave i dijalog s Ministarstvom

Roditelji učenika Pete gimnazije traže hitnu normalizaciju nastave i dijalog s Ministarstvom

Nova pre 6 sati
Roditelji i učenici Pete beogradske gimnazije protest završili ispred Ministarstva prosvete - tražili da ih primi Dejan Vuk…

Roditelji i učenici Pete beogradske gimnazije protest završili ispred Ministarstva prosvete - tražili da ih primi Dejan Vuk Stanković

N1 Info pre 6 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Intervju sa neutralnima

Intervju sa neutralnima

Danas pre 12 minuta
Brat (12) i sestra (8) se izgubili u mračnoj šumi. Išli za ocem, pa počela borba za život: Podignuti helikopteri nad…

Brat (12) i sestra (8) se izgubili u mračnoj šumi. Išli za ocem, pa počela borba za život: Podignuti helikopteri nad Banjalukom, a onda se pojavio on.

Blic pre 21 minuta
Ksenija Pavkov (N1) na tribini NDNV: Policija je dobila komandu da napada novinare

Ksenija Pavkov (N1) na tribini NDNV: Policija je dobila komandu da napada novinare

Danas pre 37 minuta
Kreni-promeni postavio transparent na Tvrđavi u Nišu protiv zagađenja vazduha

Kreni-promeni postavio transparent na Tvrđavi u Nišu protiv zagađenja vazduha

Danas pre 1 sat
Matić (ANEM): Poslednje dve su najgore godine po bezbednost novinara, u zadnjih četvrt veka

Matić (ANEM): Poslednje dve su najgore godine po bezbednost novinara, u zadnjih četvrt veka

Danas pre 42 minuta