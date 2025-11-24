Kako je protekao početak suđenja novosadskim aktivistima: Odložen glavni pretres, sud odbio da se suđenje tonski snima (FOTO; VIDEO)

Danas pre 5 sati  |  Uglješa Bokić
Kako je protekao početak suđenja novosadskim aktivistima: Odložen glavni pretres, sud odbio da se suđenje tonski snima (FOTO…

Glavni pretres na suđenju novosadskim aktivistima je odložen za 2. februar, jer je odbrana tražila izuzeće tužilaca u VJT, kao i izuzeće Zagorke Dolovac.

U Novom Sadu je danas počelo suđenje novosadskim aktivistima i članovima PSG Mariji Vasić, Mladenu Cvijetiću, Srđanu Đuriću, Davoru Stefanoviću, Ladu Jovoviću, Lazaru Diniću kao i aktivistima STAV-a Mili Pajić, Dorotei Antić, Anji Pitulić, Branislavu Đorđeviću, Dejanu Bagariću i Jovanu Dražiću koji su u egzilu. Suđenje je počelo sa zakašnjenjem od 20 minuta, jer je trajao ulazak novinra i zainteresovane javnosti u veliku salu Višeg suda koja je bila popunjena do
