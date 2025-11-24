RHMZ objavio kakvo nas vreme čeka: Do 13 stepeni pa zahlađenje

U Srbiji tokom dana pretežno sunčano i osetno toplije vreme sa najvišom temperaturom od 7 do 13 stepeni Celzijusovih, dok se kasnije posle podne i uveče očekuje postepeno naoblačenje sa zapada, najavljuje Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

To će, kako kažu, usloviti kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva. “Vetar slab i umeren, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak južnih pravaca”, dodaje RHMZ u saopštenju. I narednih dana biće, kako prognoziraju meteorolozi, umereno do potpuno oblačno, u utorak i sredu (25. i 26.11.) mestimično sa kišom i relativno toplo, a u utorak (25.11.) i vetrovito uz umeren i jak južni