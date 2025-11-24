Vučić nakon sastanka o NIS-u: Usvojeni zaključci za očuvanje energetske stabilnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je održao sastanak sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, navodeći da je razgovarano o „svim aktuelnim izazovima“ u vezi sa situacijom u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Vučić je na svom Instagram nalogu objavio da su na sastanku „razmotreni svi aktuelni izazovi“ i da su „doneseni važni zaključci kako bi se zaštitili interesi Srbije i obezbedilo sigurno i pouzdano snabdevanje građana i privrede“. „Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa“, naveo je on. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Prema njegovim rečima, Srbija će „dosledno