Vučić nakon sastanka o NIS-u: Usvojeni zaključci za očuvanje energetske stabilnosti

Danas pre 6 sati  |  Danas Online
Vučić nakon sastanka o NIS-u: Usvojeni zaključci za očuvanje energetske stabilnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je danas da je održao sastanak sa timovima zaduženim za energetsku stabilnost i bezbednost zemlje, navodeći da je razgovarano o „svim aktuelnim izazovima“ u vezi sa situacijom u Naftnoj industriji Srbije (NIS).

Vučić je na svom Instagram nalogu objavio da su na sastanku „razmotreni svi aktuelni izazovi“ i da su „doneseni važni zaključci kako bi se zaštitili interesi Srbije i obezbedilo sigurno i pouzdano snabdevanje građana i privrede“. „Nastavljamo da radimo odgovorno, ozbiljno i predano, uz puno razumevanje složenih okolnosti u kojima se nalazi čitava Evropa“, naveo je on. A post shared by Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav) Prema njegovim rečima, Srbija će „dosledno
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vlada Srbije sutra o energetskoj situaciji u zemlji

Vlada Srbije sutra o energetskoj situaciji u zemlji

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Šta se dešava sa srcem kada se maraton trči 366 dana

Šta se dešava sa srcem kada se maraton trči 366 dana

Danas pre 21 minuta
Šta se dešava sa srcem kada se maraton trči 366 dana

Šta se dešava sa srcem kada se maraton trči 366 dana

NIN pre 26 minuta
Šta se dešava sa srcem kada se maraton trči 366 dana

Šta se dešava sa srcem kada se maraton trči 366 dana

Južne vesti pre 25 minuta
Šta se dešava sa srcem kada se maraton trči 366 dana

Šta se dešava sa srcem kada se maraton trči 366 dana

Radio 021 pre 31 minuta
„Compliance“ kao obaveza ili čuvar vrednosti

„Compliance“ kao obaveza ili čuvar vrednosti

Radar pre 1 sat