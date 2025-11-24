Žena koja je 25 godina bila desna ruka Marini Tucaković! Pesme koje je pisala Ljilja Jorgovanović: "Noć mi te duguje", "Lepi grome moj", "Romale, romali", "Crno pa se ne vidi"...

Ljiljana Jorgovanović, srpski tekstopisac i novinar, umrla je u 66. godini života nakon borbe sa teškom bolešću. Estrada duboko žali za njenim odlaskom, a prvi su se oglasili Milica Pavlović, Aleksandar Milić Mili i Saša Lazić.

Ljilja je bila jako bitan faktor u karijeri Milice Pavlović pa joj je napisala gotovo sve najveće hitove. "Kučketina", "Ona nosi pradu", "Praštaj" i mnoge druge pesme potpisala je upravo Ljilja. Ljiljana Jorgovanović sarađivala je i sa Marinom Tucaković, a pisala je pesme i za najveće srpske zvezde poput: Cece, Zdravka Čolića, Ace Lukasa, Željka Joksimovića Džeja. Neki od njenih hitova koji se pevaju i danas su: Noć mi te duguje (Zdravko Čolić), Lepi grome moj