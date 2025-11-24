Dodik: Karan je pobedio Šmita i Sarajevo, oko 20.000 bošnjačkih glasova za Blanušu

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Dodik: Karan je pobedio Šmita i Sarajevo, oko 20.000 bošnjačkih glasova za Blanušu

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik ocenio je danas, komentarišući ishod vanrednih predsedničkih izbora u RS, da je pokušaj Kristijana Šmita, probošnjačkih struktura i antisrpskih elemenata u Republici Srpskoj - propao. "Činjenica je da je sve upereno na to da se Republika destabilizuje, nisu u tome uspeli.

Želim to da istaknem - nisu uspeli. Ovaj narod je u nemogućim uslovima glasajući za (kandidata SNSD Sinišu) Karana pobedio Šmita, loše namere bosanskih muslimana iz Sarajeva i naravno, izdajničke namere opozicije", istakao je Dodik, prenosi RTRS. Kako je naveo, "njihova politika ništa dobro ne bi donela Republici Srpskoj i zato mi nismo smeli da dozvolimo da oni prodru kao takvi". On je odbacio zahteve opozicije za ponavljanjem izbora na pojedinim biračkim mestima.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Saopšteni najnoviji rezultati predsedničkih izbora u Republici Srpskoj

Saopšteni najnoviji rezultati predsedničkih izbora u Republici Srpskoj

B92 pre 4 sati
"Sada su dobili dva Dodika": Ko je novi predsednik Republike Srpske Siniša Karan

"Sada su dobili dva Dodika": Ko je novi predsednik Republike Srpske Siniša Karan

NIN pre 4 sati
Najnoviji rezultati izbora u republici srpskoj: Oglasio se CIK na osnovu više od 99 odsto prebrojano uzorka

Najnoviji rezultati izbora u republici srpskoj: Oglasio se CIK na osnovu više od 99 odsto prebrojano uzorka

Blic pre 4 sati
„Hladan tuš u hladnoj zimskoj noći za SNSD“: Šta su pokazali prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj?

„Hladan tuš u hladnoj zimskoj noći za SNSD“: Šta su pokazali prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj?

Danas pre 5 sati
Nakon Dodika, dva Dodika

Nakon Dodika, dva Dodika

WDR pre 5 sati
CiK BiH u 17 sati: Karan osvojio 50,30 odsto, a Blanuša 48,37 odsto glasova

CiK BiH u 17 sati: Karan osvojio 50,30 odsto, a Blanuša 48,37 odsto glasova

Euronews pre 4 sati
Dan nakon izbora: Opozicija optužuje vlast za krađu 15.000 glasova

Dan nakon izbora: Opozicija optužuje vlast za krađu 15.000 glasova

Slobodna Evropa pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Republika SrpskaSarajevoPredsednički izboriMilorad DodikIzbori

Politika, najnovije vesti »

Draško Stanivuković prijavio policiji da je napadnut Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Draško Stanivuković prijavio policiji da je napadnut Objavio fotografiju sa lica mesta: "Uputio je otvorene pretnje"

Blic pre 18 minuta
Dačić: Ne postoji nikakva mogućnost da Kosovo bude primljeno u Interpol

Dačić: Ne postoji nikakva mogućnost da Kosovo bude primljeno u Interpol

Danas pre 1 sat
Pajić (PSG): Srbija ne sme da zaostaje dok ostatak Evrope napreduje

Pajić (PSG): Srbija ne sme da zaostaje dok ostatak Evrope napreduje

Danas pre 1 sat
Ako su radikali i Vučić učestvovali u „snajper safariju“ tokom opsade Sarajeva – zna se gde im je mesto: Džaba Vučić tuži…

Ako su radikali i Vučić učestvovali u „snajper safariju“ tokom opsade Sarajeva – zna se gde im je mesto: Džaba Vučić tuži svetske medije

Danas pre 2 sata
Tužilaštvo Kosova: Optužnica protiv srpskog komandanta za ratne zločine u Žegri, opština Gnjilane

Tužilaštvo Kosova: Optužnica protiv srpskog komandanta za ratne zločine u Žegri, opština Gnjilane

Danas pre 2 sata