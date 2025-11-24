Dodik: Karan je pobedio Šmita i Sarajevo, oko 20.000 bošnjačkih glasova za Blanušu

Predsednik Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik ocenio je danas, komentarišući ishod vanrednih predsedničkih izbora u RS, da je pokušaj Kristijana Šmita, probošnjačkih struktura i antisrpskih elemenata u Republici Srpskoj - propao. "Činjenica je da je sve upereno na to da se Republika destabilizuje, nisu u tome uspeli.

Želim to da istaknem - nisu uspeli. Ovaj narod je u nemogućim uslovima glasajući za (kandidata SNSD Sinišu) Karana pobedio Šmita, loše namere bosanskih muslimana iz Sarajeva i naravno, izdajničke namere opozicije", istakao je Dodik, prenosi RTRS. Kako je naveo, "njihova politika ništa dobro ne bi donela Republici Srpskoj i zato mi nismo smeli da dozvolimo da oni prodru kao takvi". On je odbacio zahteve opozicije za ponavljanjem izbora na pojedinim biračkim mestima.