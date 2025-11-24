Nakon Dodika, dva Dodika

Maja Marić, Dragan Maksimović, Boris Rabrenović Na prijevremenim izborima za predsjednika Republike Srpske pobijedio je Siniša Karan, kandidat SNSD-a Milorada Dodika. Politički smjer time ostaje nepromijenjen. Opozicija ne prihvaća izborni rezultat, vjeruje da je pokradena. Specifičnost ovih izbora, osim činjenice da ih nisu željeli ni vlast ni opozicija, je povijesno mala izlaznost upisanih birača. Što to znači za budućnost RS, govori Dragan Maksimović. Maja Marić analizira s politikologinjom Tanjom Topić

U Republici Srpskoj ništa novo - na izvanrednim izborima za predsjednika pobijedio je Siniša Karan iz vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD). Nakon proglašenja pobjede, Karan je rekao da će "nastaviti gdje smo stali" čime je jasno da nema promjene u političkim redovima, kao ni nagovještaja ikakvih promjena u Republici Srpskoj. Inače, ovi prijevremeni izbori raspisani su nakon što je Milorad Dodik osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika