Najnoviji rezultati izbora u republici srpskoj: Oglasio se CIK na osnovu više od 99 odsto prebrojano uzorka

Blic pre 3 sata
Najnoviji rezultati izbora u republici srpskoj: Oglasio se CIK na osnovu više od 99 odsto prebrojano uzorka

Siniša Karan, kandidat SNSD, osvojio je 50,30% glasova Branko Blanuša, kandidat SDS-a, osvojio je 48,37% glasova Prema prvim nepotpunim rezultatima CIK BiH na prevremenim izborima za predsednika Republike Srpske, kandidat SNSD Siniša Karan ima 50,30 odsto glasova, a kandidat opozicionog SDS Branko Blanuša 48,37 odsto glasova.

Rezultat CIK-a je saopšten na osnovu 99,72 odsto obrađenih biračkih mesta. Karan je osvojio 217.324 glasova birača upisanih u birački spisak, a Blanuša 208.955 glasova. Dragan Đokanović, Savez za novu politiku dobio je 1.877 glasova ili 0,43 odsto, Nikola Lazarević, Ekološka partija Republike Srpske 1.583 glasova ili 0,37 odsto, Igor Gašević, nezavisni kandidat dobio je 1.284 glasova ili 0,30 odsto, a Slavko Dragičević, takođe nezavisni kandidat dobio je 1.012
