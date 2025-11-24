„Hladan tuš u hladnoj zimskoj noći za SNSD“: Šta su pokazali prevremeni predsednički izbori u Republici Srpskoj?

Kandidat Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za predsednika Republike Srpske (RS) Siniša Karan osvojio je 217.324 glasova ili 50,30 odsto, dok je kandidat Srpske demokratske stranke (SDS) Brаnkо Blаnušа osvojio 208.955 glasova ili 48,37 odsto glasova.

Ovo su rezultati nakon obrađenih 98,21 posto redovnih biračkih mesta. Podsetimo, CIK BiH je prevremene izbore za predsednika RS raspisala nakon što je prethodno oduzela mandat dotadašnjem predsedniku ovog entiteta BiH Miloradu Dodiku, po osnovu pravosnažne presude Suda BiH, kojom je osuđen na godinu dana zatvora i šest godina zabrane obavljanja javne funkcije. Tanja Topić, politička analitičarka i Banjaluke, smatra da je izborni rezultat “hladan tuš u hladnoj