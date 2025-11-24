Protest ispred Pete beogradske gimnazije zbog odluke da posle blokade, nastava počne u drugim školama

Euronews pre 50 minuta  |  Autor: Euronews Srbija, FoNet
Protest ispred Pete beogradske gimnazije zbog odluke da posle blokade, nastava počne u drugim školama

Roditelj i đaci Pete beogradske gimnazije okupili su se jutros ispred te škole u znak protesta zbog odluke da nakon učeničke blokade nastava počne u zgradama dve osnovne škole.

Iako su đaci Pete beogradske odlučili da prekinu blokadu škole i dalje je na snazi odluka da od ponedeljka nastava počne u dve osnovne škole na teritoriji opštine Savki venac - "Isidora Sekulić" i "Radojka Lakić". Aleksandar Marković i Bojana Janković iz Saveta roditelja Pete beogradske gimnazije rekli su da tu odluku vide kao "vid represije". Marković je naglasio da je škola očišćena, a da se najavljeni rad inspekcije može sprovesti u 45 minuta, te da nema smisla
