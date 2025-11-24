Počela polarna noć na Aljasci, tonu u 64 dana mraka. Najseverniji grad Amerike očekuje svetlost tek krajem januara, dok se Arktik priprema za najhladniji period

Stanovnici grada Utkijagvika na Aljasci opraštaju se od Sunca na naredna 64 dana, a ovaj događaj označava početak polarne noći.

Ona će trajati do 22. januara 2026. godine. Sledeći izlazak Sunca u gradu očekuje se oko 13.23 po lokalnom vremenu, 26. januara 2026. godine, čime će se završiti period polarne noći. Utkijagvik na Aljasci, grad smešten oko 800 kilometara severozapadno od Ferbanksa, ima oko 4.400 stanovnika, kojima nisu strani ekstremni vremenski uslovi. Poznat je i po arheološkim nalazištima starim preko 1.500 godina. Ranije se grad zvao Barou i predstavlja najsevernije naselje u