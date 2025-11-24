Trampov plan za Ukrajinu sadrži za Ruse veoma bolnu i tešku tačku: Istorija ne pamti da je strana koja pobeđuje na tako nešto ikada pristala!

Tragom novog američkog plana za kraj rata u Ukrajini, u kojem jedna od 28 tačaka predviđa da Rusija prepusti svoju zamrznutu imovinu na raspolaganje za obnovu Ukrajine, ruski nezavisni medij Meduza u svojoj analizi navodi razloge zašto Vladimir Putin verovatno na to neće pristati, ali i zašto bi mogao.

Prošle nedelje je Axios objavio nacrt teksta najnovijeg plana administracije američkog predsednika Donalda Trampa za okončanje rusko-ukrajinskog rata o kojem su potom prošlog vikenda u Ženeviraspravljali visoki ukrajinski i američki pregovarači. Jedan od najdetaljnije obrađenih delova tog dokumenta je tačka 14, koja opisuje kako Bela kuća namerava da koristi zamrznutu imovinu Rusije. U nacrtu sporazuma pod tačkom 14 piše sledeće: - Zamrznuta sredstva biće korišćena