Američke i ukrajinske vlasti potvrdile su da budući sporazum za okončanje sukoba sa Rusijom „treba u potpunosti da poštuje suverenitet Ukrajine“, saopštila je Bela kuća posle razgovora u Ženevi između Amerikanaca, Ukrajinaca i predstavnika Evropske unije.

Američko predsedništvo pozdravilo je kasno sinoć razgovore u Švajcarskoj, kojima je prisustvovao državni sekretar Marko Rubio (Marco), što je predstavlja „značajan korak napred“ ka mirovnom rešenju u ratom razorenoj Ukrajini. Rubio je izrazio „veliki optimizam“ u mogućnosti postizanja sporazuma, kako je ocenio, do toga treba da dođe „vrlo brzo“. Ženevski razgovori bili konstruktivni Ženevski razgovori, zvanično završeni kasno sinoć, zasnovani su na planu američkog