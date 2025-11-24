Produžen pritvor Vladimiru Kecmanoviću za još 60 dana

Viši sud u Beogradu produžio je za još 60 dana pritvor Vladimiru Kecmanoviću, ocu dečaka koji je 3. maja 2023. godine u Osnovnoj školi "Vladislav Ribnikar" ubio devet vršnjaka i čuvara te škole.

Pritvor mu je produžen da ne bi ponovio krivično delo i jer je osumnjičen da je izvršio krivično delo za koje je propisana kazna zatvora preko deset godina, a način izvršenja i težina posledica krivičnog dela doveli su do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka, saopšteno je iz tog suda. Apelacioni sud u Beogradu je pre par dana ukinuo prvostepenu presudu kojom su Vladimir i Miljana Kecmanović bili osuđeni na