Tusk o mirovnim pregovorima za Ukrajinu: Nema mnogo razloga za preveliki optimizam

Raspad Ukrajine znači pretnju Poljskoj, kaže poljski premijer

ANGOLA - Poljski premijer Donald Tusk danas je, komentarišući mirovne pregovore o Ukrajini, izjavio da nema mnogo razloga za preveliki optimizam, dodajući da će njegova zemlja podržati proces u kojem ima šansi za okončanje, ili bar obustavu, rusko-ukrajinskog rata. Tusk boravi u Angoli gde učestvuje na neformalnom samitu Evropske unije o Ukrajini, a na marginama samita održan je poseban sastanak svih šefova vlada zemalja članica EU kako bi razmotrili mirovni plan