Tusk o mirovnim pregovorima za Ukrajinu: Nema mnogo razloga za preveliki optimizam

Politika pre 1 sat
Tusk o mirovnim pregovorima za Ukrajinu: Nema mnogo razloga za preveliki optimizam

Raspad Ukrajine znači pretnju Poljskoj, kaže poljski premijer

ANGOLA - Poljski premijer Donald Tusk danas je, komentarišući mirovne pregovore o Ukrajini, izjavio da nema mnogo razloga za preveliki optimizam, dodajući da će njegova zemlja podržati proces u kojem ima šansi za okončanje, ili bar obustavu, rusko-ukrajinskog rata. Tusk boravi u Angoli gde učestvuje na neformalnom samitu Evropske unije o Ukrajini, a na marginama samita održan je poseban sastanak svih šefova vlada zemalja članica EU kako bi razmotrili mirovni plan
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tusk o mirovnim pregovorima za Ukrajinu: Nema mnogo razloga za preveliki optimizam

Tusk o mirovnim pregovorima za Ukrajinu: Nema mnogo razloga za preveliki optimizam

RTV pre 32 minuta
Orban: Evropa želi nastavak sukoba u Ukrajini

Orban: Evropa želi nastavak sukoba u Ukrajini

Sputnik pre 32 minuta
Fajnenšel tajms: Američki mirovni predlog za Ukrajinu smanjen sa 28 na 19 tačaka

Fajnenšel tajms: Američki mirovni predlog za Ukrajinu smanjen sa 28 na 19 tačaka

NIN pre 7 minuta
Iz plana izbačeno 9 tačaka? Procurili prvi detalji dogovora Ukrajine i SAD o okončanju rata

Iz plana izbačeno 9 tačaka? Procurili prvi detalji dogovora Ukrajine i SAD o okončanju rata

Mondo pre 11 minuta
Merc o Trampovom mirovnom planu: Neka pitanja su razjašnjena, ali preko noći nema mira u Ukrajini

Merc o Trampovom mirovnom planu: Neka pitanja su razjašnjena, ali preko noći nema mira u Ukrajini

Večernje novosti pre 7 minuta
Orban upozorio: Evropa želi nastavak sukoba u Ukrajini

Orban upozorio: Evropa želi nastavak sukoba u Ukrajini

Večernje novosti pre 27 minuta
Tusk zabrinut: Raspad Ukrajine znači pretnju Poljskoj

Tusk zabrinut: Raspad Ukrajine znači pretnju Poljskoj

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaAngolaUkrajinaEUPoljska

Svet, najnovije vesti »

Retki ruski „Crni biser“ presretnut iznad Baltika: Italijanski Tajfuni reagovali u okviru NATO misije

Retki ruski „Crni biser“ presretnut iznad Baltika: Italijanski Tajfuni reagovali u okviru NATO misije

Aero.rs pre 12 minuta
Marin Le Pen ne odustaje od kandidature za predsednicu Francuske uprkos sudskoj presudi: Ovo je njen plan B

Marin Le Pen ne odustaje od kandidature za predsednicu Francuske uprkos sudskoj presudi: Ovo je njen plan B

Blic pre 11 minuta
Stravičan ruski napad na Harkov: Najmanje 4 mrtvih, 17 ranjenih u udaru dronova: Među povređenima i deca

Stravičan ruski napad na Harkov: Najmanje 4 mrtvih, 17 ranjenih u udaru dronova: Među povređenima i deca

Blic pre 11 minuta
(Video) Bura u parlamentu Desničarska senatorka stavila burku, u javnosti i izazvala erupciju besa: "Ovo je rasizam"

(Video) Bura u parlamentu Desničarska senatorka stavila burku, u javnosti i izazvala erupciju besa: "Ovo je rasizam"

Blic pre 12 minuta
Upravo na Blic TV! Fijasko, lom, haos, pa - preokret! Rusija se vraća na scenu, Ukrajinci i Evropljani ne veruju šta gledaju…

Upravo na Blic TV! Fijasko, lom, haos, pa - preokret! Rusija se vraća na scenu, Ukrajinci i Evropljani ne veruju šta gledaju: Da li je Trampu zaista stalo do mira ili lične koristi

Blic pre 2 minuta