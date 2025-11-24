Ujutru hladno, tokom dana toplije i sunčano, temperatura do 13 stepeni

NOVI SAD - Ujutru će biti hladno sa slabim mrazem, a ponegde se očekuje i niska oblačnost ili magla, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Tokom dana očekuje se osetno toplije vreme, na severu malo do umereno oblačno, u ostalim krajevima pretežno sunčano. Kasnije posle podne i uveče postepeno naoblačenje sa zapada usloviće kišu na severozapadu, a tokom noći i u većini ostalih krajeva. Duvaće slab i umeren vetar, tokom dana u planinskim predelima, a uveče i tokom noći i u Vojvodini, donjem Podunavlju i Pomoravlju i jak vetar južnih pravaca. Najniža temperatura biće od minus 4 do 0, a najviša od 7 do