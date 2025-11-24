Zelenski o Trampovom planu i razgovorima u Ženevi: Postignut napredak, ali za pravi mir je potrebno „mnogo više“

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pozdravio je danas napredak posle razgovora u Ženevi između zvaničnika SAD, Ukrajine i Evrope, ali je naglasio da je potrebno „mnogo više da bi se postigao pravi mir sa Rusijom“.

Sastanak evropskih lidera o Ukrajini biće održan danas u glavnom gradu Angole, pre samita EU-Afrika. Razgovori u Ženevi bili su zasnovani na planu od 28 tačaka američkog predsednika Donalda Trampa (Trump), za koji se smatra da je povoljniji za Moskvu, a čiji je cilj okončanje sukoba koji je počeo ruskom invazijom na Ukrajinu pre gotovo četiri godine. „U koordiniciji sa američkom stranom, uspeli smo da uključimo izuzetno osetljive tačke. To su važni koraci, ali da