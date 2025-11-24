Bolsonaro za pokušaj skidanja nanogice okrivio "paranoju" zbog lekova

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
Bolsonaro za pokušaj skidanja nanogice okrivio "paranoju" zbog lekova

Bivši brazilski predsednik Žair Bolsonaro izjavio je pred sudom u Braziliji da ga je "paranoja" koju su izazvali lekovi navela da pokuša da skine elektronsku nanogicu koju je nosio, pokazuje dokument u koji je Rojters imao uvid.

Na ročištu o pritvoru, Bolsonaro je negirao bilo kakvu nameru da pobegne iz kućnog pritvora ili da pokuša da ukloni nanogicu, pokazao je dokument. Bolsonaro je kazao da je pokušao da lemilicom ukloni nanogicu jer je imao "halucinaciju" da se unutar nje nalazi žica. Sudija Vrhovnog suda Aleksandar de Moraes juče je naložio pritvor za bivšeg desničarskog predsednika, pre planiranog okupljanja pristalica ispred njegove kuće, što je, kako je sudija rekao, moglo da
