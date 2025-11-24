Drama na Ibarskoj magistrali: Ogromna stena se obrušila i smrskala "golf" na putu između Ušća i Raške

Telegraf pre 44 minuta  |  Telegraf.rs
Drama na Ibarskoj magistrali: Ogromna stena se obrušila i smrskala "golf" na putu između Ušća i Raške

Na Ibarskoj magistrali, u mestu Baljevac između Ušća i Raške, jutros je došlo do ozbiljnog incidenta kada se velika stena odvalila sa litice pored puta i obrušila direktno na vozilo marke "golf". - Stena se iznenada otkinula i pala na automobil u pokretu.

Udar je bio snažan i prednji deo automobila je znatno oštećen. Za sada nema potvrđenih informacija o povređenima - kazali su očevici. Saobraćaj se odvija otežano i povremeno se potpuno obustavlja dok se ne uklone odron i delovi stene sa puta. Vozačima se preporučuje oprez i sporija vožnja na ovoj deonici, naročito zbog učestalih odrona u zimskom periodu na ovom delu puta. (Telegraf.rs)
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Prve fotografije nesreće na Ibarskoj magistrali: Stena se obrušila i smrskala “golf” na putu između Ušća i Raške FOTO

Prve fotografije nesreće na Ibarskoj magistrali: Stena se obrušila i smrskala “golf” na putu između Ušća i Raške FOTO

Nova pre 19 minuta
Užas na Ibarskoj magistrali na putu između Ušća i Raške: Ogromna stena se odvalila i obrušila na automobil u pokretu

Užas na Ibarskoj magistrali na putu između Ušća i Raške: Ogromna stena se odvalila i obrušila na automobil u pokretu

Nova pre 34 minuta
(Foto) "Udar je bio snažan" Ogromna stena se obrušila i smrskala "golf" u pokretu: Drama na Ibarskoj magistrali!

(Foto) "Udar je bio snažan" Ogromna stena se obrušila i smrskala "golf" u pokretu: Drama na Ibarskoj magistrali!

Blic pre 29 minuta
Drama na Ibarskoj magistrali: Ogromna stena se obrušila i smrskala “golf” na putu između Ušća i Raške (FOTO)

Drama na Ibarskoj magistrali: Ogromna stena se obrušila i smrskala “golf” na putu između Ušća i Raške (FOTO)

RINA pre 29 minuta
Odron smrskao auto na Ibarskoj magistrali, stena pala na vozilo u pokretu

Odron smrskao auto na Ibarskoj magistrali, stena pala na vozilo u pokretu

Dnevnik pre 24 minuta
Prva slika drame na Ibarskoj, ogromna stena smrskala "golf": Obrušila se na putu između Ušća i Raške (foto)

Prva slika drame na Ibarskoj, ogromna stena smrskala "golf": Obrušila se na putu između Ušća i Raške (foto)

Kurir pre 29 minuta
Drama na Ibarskoj magistrali: Ogromna stena se obrušila i smrskala “golf” na putu između Ušća i Raške

Drama na Ibarskoj magistrali: Ogromna stena se obrušila i smrskala “golf” na putu između Ušća i Raške

RINA pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ibarska magistralaRaškaudesgolf

Regioni, najnovije vesti »

Black Friday u Jelofini: Popusti na premium komadni nameštaj do 30. novembra

Black Friday u Jelofini: Popusti na premium komadni nameštaj do 30. novembra

InfoKG pre 9 minuta
Vremenska prognoza: Dnevna temperatura danas od -2 do 11 stepeni

Vremenska prognoza: Dnevna temperatura danas od -2 do 11 stepeni

Glas Zaječara pre 9 minuta
Rus uhapšen na Aerodromu Podgorica: Potraživan zbog ubistva, stigao letom iz Istanbula (FOTO)

Rus uhapšen na Aerodromu Podgorica: Potraživan zbog ubistva, stigao letom iz Istanbula (FOTO)

RINA pre 9 minuta
Ovi delovi Čačka danas ostaju bez struje dok domaćini čekaju goste: Višesatna isključenja zbog rekonstukcije distributivne…

Ovi delovi Čačka danas ostaju bez struje dok domaćini čekaju goste: Višesatna isključenja zbog rekonstukcije distributivne mreže

RINA pre 9 minuta
Skup podrške novinarima N1 ispred Narodne skupštine

Skup podrške novinarima N1 ispred Narodne skupštine

Glas Šumadije pre 14 minuta