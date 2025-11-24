NUNS: Skup podrške napadnutim novinarima u ponedeljak kod Ćacilenda

Vranje - Novinarska i medijska udruženja pozvali su celu novinarsku zajednicu da se u ponedeljak 24. novembra u 19 časova okupe ispred Narodne skupštine Srbije (na uglu Vlajkovićeve i Trga Nikole Pašića) kako bi izrazili profesionalnu solidarnost sa ekipom N1, napadnutom pre nekoliko dana na tom mestu, kao i sa svim novinarima i novinarkama koji su, u proteklom periodu, bili meta napada dok su izveštavali u javnom interesu, saopšteno je iz Nezavisnog udruženja