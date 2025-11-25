Prvi pacijent iz Srbije stigao u Moskvu! Primiće novu vakcinu protiv raka, radi u sprezi sa veštačkom inteligencijom!

Prvi pacijent iz Srbije koji je oboleo od malignog malinoma trebalo bi da narednih dana primi tek odobrenu rusku personalizovanu mRNA vakcinu protiv raka, potvrdio je profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i dodao da je pacijent već otputovao u Moskvu.

"Reč je o revolucionarnoj, potpuno personalizovanoj mRNA vakcini koja se izrađuje za svakog pacijenta pojedinačno. Proces započinje analizom uzorka tumorskog tkiva, a zatim se, uz pomoć naprednih algoritama veštačke inteligencije, generišu specifični imunološki ciljevi koji se potom ugrađuju u vakcinu", rekao je Jakovljević, prenele su Novosti. On je dodao da terapija podrazumeva deset doza koje se daju na svake dve nedelje tokom pet meseci. "Cilj je snažna