Prvi pacijent iz Srbije stigao u Moskvu gde će primiti novu vakcinu protiv raka

Sputnik pre 2 sata
Prvi pacijent iz Srbije koji je oboleo od malignog malinoma trebalo bi da narednih dana primi tek odobrenu rusku personalizovanu mRNA vakcinu protiv raka, potvrdio je profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka u Kragujevcu i dodao da je pacijent već otputovao u Moskvu.

,,Reč je o revolucionarnoj, potpuno personalizovanoj mRNA vakcini koja se izrađuje za svakog pacijenta pojedinačno. Proces započinje analizom uzorka tumorskog tkiva, a zatim se, uz pomoć naprednih algoritama veštačke inteligencije, generišu specifični imunološki ciljevi koji se potom ugrađuju u vakcinu'', rekao je Jakovljević, prenosi Tanjug. On je dodao da terapija podrazumeva deset doza koje se daju na svake dve nedelje tokom pet meseci. ,,Cilj je snažna
Radio 021 pre 1 sat
Glas Šumadije pre 2 sata
RTV pre 2 sata
Glas Zaječara pre 1 sat
Vreme pre 1 sat
N1 Info pre 2 sata
NIN pre 1 sat
