Prvi pacijent iz Srbije dobiće rusku vakcinu protiv raka, u bolnici će ostati 5 meseci: Ko sve može da je primi i za koje vrste kancera

Prvi pacijent sa malignim melanomom iz Srbije otišao je u Moskvu da primi tek odobrenu mNRK vakcinu protiv raka.

Profesor dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka iz Kragujevca, koji je uspostavio saradnju sa tamošnjim profesorom Sergejem Boljevićem, potvrdio je za Nova.rs ovu informaciju i istakao da će pacijent narednih nedelja započeti s terapijom koja traje skoro pet meseci. Rusko Ministarstvo zdravlja je pre nekoliko dana odobrilo da se takozvana personalizovana mRNK vakcina protiv raka slobodno primenjuje na pacijentima, a juče je stigla vest da je u